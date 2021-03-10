وادو يشكر زطشي على تضامنه معه بعد حملة المغاربة

شكر المغربي عبد السلام وادو رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بعد تضامن هذا الأخير معه عقب تعرضه لحملة شرسة من المغاربة.

ونشر المغربي عبد السلام وادو تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر شكر فيها رئيس الفاف على تصريحاته الأخيرة قائلا:

“سيدي الرئيس أتقدم بخالص عبارات الشكر على التصريحات القادمة من بطل إفريقيا، المسير الكبير الذي يعمل بنزاهة ويملك نظرة طموحة، لتطوير كرة القدم في قارتنا، مكانك بين صناع القرار”.

وكان وادو، منذ أيام مضت، قد أعلن دعمه لرئيس الفاف، وأكد بأنه شخصية قادرة على تقديم الإضافة اللازمة للكرة الإفريقية.

وأصدرت رابطة المُدربين المغاربة، بيانا رسميا، تُدين فيه الخرجة الأخيرة لوادو، باعتباره وقف ضد مواطنه فوزي لقجع.

وطالب البيان من المُدافع الأسبق أن “يعود الى رشده”، ولا يغرد مُجددا خارج السرب، لأن ما يقوم به، حسبها، غير مقبول.