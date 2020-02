وادو ينهي إجراءاته الإدارية استعدادا للإلتحاق بالجزائر

ونشر عبد السلام وادو، صورة له، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، خلال تواجده بالقنصلية الجزائرية بفرنسا، أين أودع طلب تأشيرة الدخول للأراضي الجزائرية.

وأرفق الدولي المغربي السابق، هذه الصورة بتغريدة شكر من خلالها عمال القنصلية الجزائرية، والشعب الجزائري، على الترحاب الذي حظي به من قبلهم.

يذكر أن عبد السلام وادو، سيشارك كمتربص ضمن الطاقم الفني للخضر، خلال تربص المنتخب الوطني المقرر شهر مارس المقبل.

Extraordinary and warm welcome this morning from the consular team and the Algerians people at the Algerian Consulate in Metz. What a passion for football !! Thank you very much for your kindness & great professionalism.

Barakallaofikoum🤗😊

Tahya El-Djazaïr 🇩🇿🇩🇿🙏🏿 pic.twitter.com/GR9bdDNOJd

— Abdes Ouaddou (@AbdesOuaddou) February 18, 2020