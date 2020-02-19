وادو ينهي إجراءاته الإدارية استعدادا للإلتحاق بالجزائر

الرياضة
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وادو ينهي إجراءاته الإدارية استعدادا للإلتحاق بالجزائر
بقلم كريم.تيغرمت

أنهى الدولي المغربي السابق، عبد السلام وادو، الإجراءات الإدارية اللازمة، للإلتحاق بالجزائر، والتواجد ضمن الطاقم الفني للخضر، في التربص المقبل للمنتخب الوطني.

ونشر عبد السلام وادو، صورة له، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، خلال تواجده بالقنصلية الجزائرية بفرنسا، أين أودع طلب تأشيرة الدخول للأراضي الجزائرية.

وأرفق الدولي المغربي السابق، هذه الصورة بتغريدة شكر من خلالها عمال القنصلية الجزائرية، والشعب الجزائري، على الترحاب الذي حظي به من قبلهم.

يذكر أن عبد السلام وادو، سيشارك كمتربص ضمن الطاقم الفني للخضر، خلال تربص المنتخب الوطني المقرر شهر مارس المقبل.


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