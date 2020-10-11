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وادو يُشيد بـ”رجال” الجزائر

الرياضة
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وادو يُشيد بـ”رجال” الجزائر
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد المغربي عبد السلام وادو، بالإستقبال الرائع الذي حظي به، خلال الأسبوع الذي قضاه رفقة عناصر المنتخب الوطني في النمسا.

وكتب القائد الأسبق لأسود الأطلس على حسابه الرسمي في “تويتر” قائلا :”مُنبهر بالإستقبال الرائع الذي حظيت به من طرف الرجال”.

وواصل :”لقد إنتهى أسبوع التربص، وأجدد شكري بهذه المناسبة لكل من جمال بلماضي وطاقمه، خير الدين زطشي وسفير الجزائر بالنمسا”.

وتواجد وادو، في الأيام الماضية مع الخضر، في إطار تربصه الخاص بالحصول على شهادة تدريب “caf A”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=901360

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