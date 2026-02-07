وادي أميزور.. الخطوة الثانية بعد غارا جبيلات .. وهذه رسالة الرئيس تبون للمشككين

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت عن تاريخ الإنطلاق في بداية حفر المنجم بوادي أميزور ولاية بجاية.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية قال رئيس الجمهورية: أن “آخر من شهر مارس سننطلق في بداية حفر المنجم بوادي أميزور”.

أضاف رئيس الجمهورية أنه لدينا مناجم أخرى مماثلة لمنجم وادي أميزور في ولايات الشرق والوسط سيتم استغلالها تعميما للتنمية المحلية وإحقاقا للعدالة بين المناطق.

كما اكد رئيس الجمهورية أن ما تحقق في غارا جبيلات هو بداية مشوار دولة ناشئة والخطوة الثانية ستكون في منجم الرصاص والزنك بوادي اميزور.

وبالمناسبة وجه رئيس الجمهورية رسالة للمشككين وقال “هناك من في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.. لا يهمهم سوى التشكيك فيما يتم إنجازه وجدواه ما دام مصدره الحكومة”.

وتابع في السياق ذاته بالقول: “لا يمكن أن ننتظر من شخص ذا مستوى ابتدائي لا يفقه سوى بالسب والتجريح في شرف العائلات تقييم مشروع غارا جبيلات”.