وادي أوشايح.. والي العاصمة يأمر بتهيئة النفق بصفة دورية والحفاظ على نظافته

أسدى والي الجزائر أحمد معبد تعليمات صارمة خلال خرجته الميدانية اليوم إلى عدة مشاريع ومنشأت بالعاصمة منها نفق وادي أوشايح. أين أمر الوالي الجديد للعاصمة بضرورة تهيئة النفق بصفة دورية والحفاظ على نظافته بتكثيف عمليات التنظيف والتنقية والتطهير به.

وعلى إثر ذلك قامت مصالح مديرية الأشغال العمومية التابعة للولاية بعملية تنظيف وتنقية وتطهير نفق وادي أوشايح. وشملت العملية الكنس اليدوي والميكانيكي، مع تنظيف الجدران، وكذا رفع الأتربة المتواجدة داخل النفق. كما قام العمال بتطهير المكان ورشه أليا بإستعمال شاحنة الرش الألي للماء.

أين تم تسخير لهذه العملية عدد كبير من الاعوان بالإضافة إلى وسائل مادية تتمثل في شاحنة مجهزة بألة الكنس الألي. ووكذا شاحنة بصهريج، شاحنات لرفع الأتربة. من جهة أخرى قامت مؤسسة إنجاز وصيانة الإنارة العمومية ERMA بعملية إعادة تهيئة إنارة نفق وادي أوشايح ليلا.

وأغلقت مصالح العاصمة، الشهر الماضي، الطريق الاجتنابي الجنوبي بين طريق العناصر ورابطة وادي أوشايح عين النعجة.

كما أوضحت الولاية أن غلق الطريق راجع لوضع الدعائم الحديدية للجسر العابر للطريق الاجتنابي الجنوبي الرابط “سيدي امبارك ببئر خادم”. بالإضافة إلى حي المنظر الجميل والطريق الاجتماعي الجنوبي القبة .

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