واد الحراش والماء الشروب.. أبرز ملفات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات. والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في بيان الوزارة الأولى، “ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة”. “حيث خصص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية. تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الهادف إلى تكريس مقاربة جديدة لمراقبة النفقات.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية الـ7 الجديدة التي أمر رئيس الجمهورية باستحداثها بتاريخ 28 ديسمبر 2023. تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية. بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن.

كما تدارست التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن وصول المياه الصالحة للشرب إلى المواطنين. وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

أخيرا، وقفت الحكومة على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش. المرتقب انتهاء أشغاله في شهر مارس من السنة الجارية”.