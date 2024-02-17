واد سوف يحصد النقاط الثلاث أمام أبناء “الزيبان”

تمكن فريق إتحاد واد سوف من حصد النقاط الثلاث أمام الضيف إتحاد بسكرة في المباراة. التي اندرجت ضمن الجولة 17 من البطولة الوطنية.

وسجل ثنائية واد النظيفة المتألق جيلاني حاج في الدقيقتين 34 و 53 من عمر المواجهة التي أدارها الحكم بودربال يوسف واحتضنها ملعب 1 نوفمبر 1954.

ويسعى أبناء واد سوف للعودة إلى الطريق الصحيح والهروب من قاع الترتيب رغم صعوبة المهمة. حيث يحتل الفريق حاليا المرتبة الأخيرة برصيد 7 نقاط فقط.

وكان الفريق قد إنهزم في المباراة الماضي بهدفين مقابل صفر أمام حامل البطولة شباب بلوزداد.

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