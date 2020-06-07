واردات الصين النفطية تبلغ أعلى مستوى شهري لها

قفزت واردات الصين من النفط الخام 19.2 بالمائة في ماي ، لتصل إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق.

و تعافي الطلب على الوقود بقوة بعد تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما أفادت به بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم اشترى 47.969 مليون طن من النفط، بما يعادل 11.296 مليون برميل يوميا.

و كانت واردات الشهر السابق 9.84 مليون برميل يوميا في حين أن واردات ماي 2019 بلغت 9.47 مليون برميل يوميا.

واشترت الصين 215.576 مليون طن من النفط الخام، أو 10.353 مليون برميل يوميا، في الأشهر الخمسة الأولى من 2020، بزيادة 5.2 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ متوسط معدلات التشغيل في مصافي التكرير المدعومة من الدولة 71.27 بالمائة في مايي، مرتفعا 3.21 نقطة مئوية مقارنة مع افريل.

في حين بلغ معدل التشغيل في المصافي المستقلة 76.12 بالمائة، وفقا لبيانات ترصدها شركة سابلايم الاستشارية.