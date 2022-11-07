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الرياضة

واستهام يحتفل بمئة لقاء لبن رحمة مع الفريق

بقلم فيصل زيان بوزيان
واستهام يحتفل بمئة لقاء لبن رحمة مع الفريق
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إحتفل اليوم نادي واستهام الإنجليزي بمناسبة بلوغ لاعبه الدولي الجزائري السعيد بن رحمة رصيد مئة مباراة مع النادي.

وكتب الحساب الرسمي للهامرز عبر تويتر:”مئوية لبن رحمة”، في إشارة لبلوغ اللاعب لمئة مباراة خاضها بقميص الفريق.

يجدر للتذكير، إنضم بن رحمة لصفوف واستهام  في 2020، وسجل 16 هدفا مع الفريق في جميع المنافسات.

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