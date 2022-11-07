واستهام يحتفل بمئة لقاء لبن رحمة مع الفريق
بقلم فيصل زيان بوزيان
إحتفل اليوم نادي واستهام الإنجليزي بمناسبة بلوغ لاعبه الدولي الجزائري السعيد بن رحمة رصيد مئة مباراة مع النادي.
وكتب الحساب الرسمي للهامرز عبر تويتر:”مئوية لبن رحمة”، في إشارة لبلوغ اللاعب لمئة مباراة خاضها بقميص الفريق.
يجدر للتذكير، إنضم بن رحمة لصفوف واستهام في 2020، وسجل 16 هدفا مع الفريق في جميع المنافسات.
A milestone appearance for Saïd ⚒️ pic.twitter.com/F0to021obF
— West Ham United (@WestHam) November 7, 2022
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