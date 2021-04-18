واست هام يُحفز بن رحمة بـ10 ملايين أورو

تحصل الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة وزملاؤه في واست هام، على حافز كبير من طرف إدارتهم، من أجل تحقيق التأهل لرابطة الأبطال الأوروبية.

وكشفت “التايمز”، بأن “الهامرز” وعدوا لاعبيهم بالحصول على 10 ملايين أورو لكل منهم، في حالة ضمان التواجد في التشامبينزليغ.

ويستهدف مُحارب الصحراء وبقية زملائه في الفريق اللندني، الوصول للهدف السالف ذكره، للإستفادة من هذا المبلغ الضخم.

ويحتل “المطارق” حاليا، الصف الرابع من الترتيب العام للبريميرليغ، ولكنهم مُهددون بتضييعه في حالة فوز تشيلسي بمُباراة المُتأخرة.