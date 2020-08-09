واسطي: “على جميع المساهمين الرحيل من مولودية وهران وفسح المجال لشركة وطنية”

الرياضة
  • -
  • 0
واسطي: “على جميع المساهمين الرحيل من مولودية وهران وفسح المجال لشركة وطنية”
بقلم كريم.تيغرمت

طالب اللاعب والمناجير السابق لمولودية وهران، زوبير واسطي، برحيل جميع الماهمين في الفريق، من أجل فسح المجال لشركة وطنية تعيد للفريق مكانته وهيبته.

وصرح زوبير واسطي، لتلفزيون “النهار”: “مولودية وهران ملك للشعب، ويجب على جميع المساهمين الرحيل من الفريق”.

وأضاف المناجير السابق للحمراوة: “هؤلاء المسيرين لم يتمكنوا من قيادة الفريق لاحراز أي لقب طيلة 23 سنة الماضية”.

وتابع زوبير واسطي: “على جميع المسيرين ودون استثناء الرحيل من الفريق، فسح المجال لشركة وطنية لتختار بنفسها من يعمل في مولودية وهران”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=867044

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com