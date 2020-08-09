واسطي: “من غير المعقول عدم دعوة شريف الوزاني للجمعية العامة للفريق”

الرياضة
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واسطي: “من غير المعقول عدم دعوة شريف الوزاني للجمعية العامة للفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

دافع المناجير السابق لمولودية وهران، زوبير واسطي، عن سي الطاهر شريف الوزاني، معتبرا عدم دعوة هذا الأخير لحضور الجمعية العامة للفريق أمر غير مقبول.

وقال واسطي، في تصريحات لتلفزيون “النهار”: “شريف الوزاني، عندما يتحدث عن مولودية وهران، يجب على بعض الأشخاص طأطأة رؤوسهم”

وأضاف: “البعض لم يلعب ولم يقدم شيئ للفريق، يسعون فقط لزرع الفتنة، ويعتبرون أنفسهم لاعبين قدامى، وأن المولودية ملكهم الخاص ويتصرفون كما يحلو لهم”.

وتابع زوبير واسطي: “من غير المعقول عدم استدعاء شريف الوزاني للجمعية العامة للفريق، وهو المسير للإدارة السابقة، بالاضافة لكل ما قدمه للفريق كلاعب، والألقاب التي ساهم فيها”.


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