واسطي: “نتأسف لغياب “الفار” وعدم تلفزة مباراتنا ضد الساورة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مناجير مولودية وهران، زوبير واسطي، أسفه، بخصوص بعض التفاصيل المتعلقة بمباراة اليوم الجمعة، التي ستجمعهم بمضيفهم شبيبة الساورة.
وصرح واسطي، في هذا الخصوص: “تعدادنا جاهز لمواجهة شبيبة الساورة، والكل واع بحجم المسؤولية”.
كما أضاف: “كنا نتمنى أن تكون هذه المباراة متلفزة، خاصة وأنها ستجري دون تقنية “الفار”، كون كلا الفريقين يلعبان من أجل البوديوم”.
وتابع المناجير زوبير واسطي: “نتأسف لعدم تلفزة هذه المباراة، لكن رغم ذلك نتمنى أن تسود الروح الرياضية”.
