واسع: “كل المباريات مهمة بالنسبة لنا ونطمح للتأهل أمام حافيا كوناكري”

أوضح مدافع شباب بلوزداد، يونس واسع، بأن كل المباريات التي يخوضها فريقه مهمة بالنسبة لهم، بما فيها مباراتهم المقبلة ضد نادي حافيا كوناكري، لمنافستهم على كل الجبهات.

وصرح اللاعب واسع، اليوم الخميس، في المنطقة المختلطة لشباب بلوزداد: “كل المباريات مهمة بالنسبة لنا كوننا ننافس على كل شيء”.

كما أضاف: “ندرك بأن منافسنا حافيا كوناكري، فريق في المستوى، ونحن حضرنا كما ينبغي لمواجهتهم على أمل تحقيق التأهل”.

يذكر أن شباب بلوزداد، يستقبل ضيفه حافيا كوناكري، يوم غد الجمعة، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية.