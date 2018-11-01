واسيني الأعرج: كتاب الأمير2 سيطبع في الجزائر ويكون متوفرا بداية السنة المقبلة

أفاد الكاتب واسيني الأعرج، أن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ عندما قال أن كتاب الأمير لن يوقَّع في الجزائر بل في الخارج.

وهو ما أدى إلى نشر إشاعة عدم تواجه بالمعرض الدولي للكتاب الذي يُعد ملكية للجميع.

مشيرا في حديث لـ”النهار”، أن كتاب الأمير 2 تأخر بسبب حادثة أضرتني، ويجب أن تُحترم شخصية الأمير وتعطى لها القيمة التي تستحقها.

مؤكدا أن الجزء الثاني من كتاب الأمير 2 يحمل قضايا كثيرة على غرار الماسونية التي فهمت بالخطأ والحرب الأهلية ببلاد الشام.

مشيرا إلى أن الجزء الثاني من كتاب الأمير سيطبع أولا في بيروت شهر ديسمبر والجزائر شهر ديسمبر أو بداية السنة المقبلة.

وفي سياق ذي صلة، قال ذات المتحدث، أن الإقبال الكبير على المعرض الدولي للكتاب يعكس مدى إهتمام الجمهور بالقراءة والمطالعة.