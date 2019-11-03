واسيني الأعرج: هناك من حاول إستغلال كتاب الأمير لأهداف سياسية!

كشف الروائي الجزائري، واسيني الأعرج، عن صدور الجزء الثاني من كتابه “الأمير”، والذي أحدث ضجة كبيرة، العام المقبل.

وعن هذا الكتاب، قال الروائي لتلفزيون النهار، على هامش مشاركته بالصالون الدولي للكتاب: “كتاب الأمير حمل ضجة كبيرة في وضع كانت الجزائر لم تمر للحراك، وكان هذا الكتاب، حراك قبل الحراك”.

وأضاف الكاتب: “حمل كتاب الأمير ردة فعل قوية، من محاولة استغلال هذا النص لأهداف سياسية، ولكنني رفضت ذلك”.

ويتواجد واسيني الأعرج في معرض الكتاب بالجزائر العاصمة، قادما من معرض الكتاب بالشارقة، ليشارك الجزائريين في هذا العرس الثقافي الكبير.

وجاء الروائي الجزئري كعادته، برواية جديدة في هذا الصالون، تحمل إسم “الغجر يحبون أيضا”.

وبدورها حملت هذه الرواية، ردود أفعال عدة من طرف النقاد، والذين اعتبروا أنها تحمل عنوانا مبهما.

وفي هذا الخصوص، قال واسيني الأعرج، بأنه تعمد وضع عنوان مبهم، ليستفز القارئ، وبأنه إختار هذا الموضوع ليسلط الضوء على قضية الغجر والذين تعرضوا للإبادة.

وكشف الروائي، عن إمكانية تصوير هذه الرواية في فيلم سينمائي، وأنه تلقى إقتراحات في هذا الخصوص، ويقوم بدراستها.