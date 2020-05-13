واشنطن تايمز: الجزائر ستخرج أقوى من الأزمة بفضل إصلاحات الرئيس تبون

تشير تحليلات أمريكية جديدة، نشرتها صحيفة “واشنطن تايمز”، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والدستورية التي بدأها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من شأنها أن تساعد الجزائر على تجاوز الأزمة الاقتصادية وأن تظهر أقوى من أي وقت مضى.

وقالت صحيفة “واشنطن تايمز”، إن الرئيس تبون مصمم على السير في طريق يمكن أن يجعل الجزائر مثالا عصريا لكيفية التغلب على الأزمة والخروج منها أقوى مما كانت عليه في البداية.

ووصفت صحيفة “واشنطن تايمز”، الرئيس تبون بالقائد القوي، حيث يقوم بتسيير الأمور بمهارة في وقت تواجه فيه البلاد، التي تعتمد إلى حد كبير على عائدات المحروقات، تحديات غير مسبوقة، تتعلق بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

كما أثنت الصحيفة على القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، في رفض اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، لتجنب أعباء الديون للأجيال القادمة.

وأشارت في هذا السياق إلى أن رئيس الجمهورية قرر تخفيض ميزانية الحكومة إلى النصف لتفادي، رهن مستقبل الأمة، مع دول أخرى.

https://www.washingtontimes.com/news/2020/may/11/what-algeria-can-teach-about-coping-with-an-econom/