واشنطن تدعم الجهود الأممية للوصول إلى حل سياسي لقضية ‫الصحراء الغربية

تحدث وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. حيث أكد الأخير مجددا أن الولايات المتحدة تدعم بقوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في الوقت الذي يكثف فيه جهوده، لدفع مفاوضات الأمم المتحدة التي تؤدي إلى حل سياسي مقبول للطرفين لمسألة الصحراء الغربية.

وناقش الطرفان ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، كما شدد أنتوني بلينكن. على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في لبنان وغزة. مشيرا إلى جهود الولايات المتحدة المستمرة للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان. يسمح للمدنيين بالعودة بأمان إلى ديارهم، حسب بيان لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

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