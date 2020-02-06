واشنطن تدعو منظمة الصحة العالمية للكشف عن حقيقة الإصابات بفيروس كورونا في تايوان

دعت واشنطن، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية للكشف عن حقيقة الإصابات بفيروس كورونا في تايوان.

وقد أعلنت السلطات الصينية، صباح الخميس، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة “فيروس كورونا الجديد” إلى 564 حالة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى 28 ألفًا و18 شخصًا من بينها 3 آلاف 859 حالتهم خطيرة.

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 24 ألف و702 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 186 ألف و354 شخصًا، فيما تماثل 1153 شخصًا للشفاء”.