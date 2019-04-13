واشنطن تصنف الجزائر ضمن المؤشر “K” لخطر إختطاف الرعايا الامريكيين

صنفت الخارجية الامريكية الجزائر ضمن المؤشر “K” الجديد حول سلامة السفر لمواطنيها والذي يحذر من حالات الاختطاف بدول هذا المؤشر.

حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من حالات الاختطاف في 35 دولة حول العالم تضم 8 دول عربية من بينها الجزائر .

مشيرة إلى أنها تقدم مؤشرات المخاطر المحددة مثل الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والكوارث الطبيعية والصحة وغيرها من المخاطر المحتملة.

وتضم القائمة التي تحمل مؤشر “K” لخطر الاختطاف 35 دولة منها 8 دول عربية، هي: “أفغانستان، الجزائر، أنغولا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، كولومبيا، جمهورية الكونغو، إثيوبيا، هايتي، إيران، العراق، كينيا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي، المكسيك، النيجر، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، روسيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، ترينيداد وتوباغو، تركيا، أوغندا، وأوكرانيا، وفنزويلا، واليمن.

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