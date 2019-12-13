واشنطن تهنئ الجزائر بنجاح الإنتخابات الرئاسية

الوطني
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واشنطن تهنئ الجزائر بنجاح الإنتخابات الرئاسية
بقلم مصطفى.ق

هنأت الولايات المتحدة الامريكية عبر سفارتها في الجزائر، الجزائريين بنجاح الانتخابات الرئاسية.

ونشرت السفارة الأمريكية في الجزائر على حسابها الرسمي في فايسبوك :تهنئ  الولايات المتحدة الأمريكية  الجزائر على إجراء الانتخابات الرئاسية.

تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر شراكة، تتسم بالإحترام، مفيدة لكلا البلدين.

نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب  عبد المجيد  تبون لتعزيز الأمن والإزدهار في المنطقة.

خلال العام الماضي، عبر الشعب الجزائري عن تطلعاته ليس فقط من خلال صناديق الإقتراع بل في الشوارع كذلك.

تدعم الولايات المتحدة الأمريكية حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلمية.

تهنئ #الولايات_المتحدة_الأمريكية #الجزائر على إجراء الإنتخابات الرئاسية. تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر شراكة،…

Publiée par U.S. Embassy Algiers sur Vendredi 13 décembre 2019


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