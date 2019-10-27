واشنطن ستتخلص من جثة أبو بكر البغدادي بـ”طريقة مناسبة”

أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم، أنه سيتم التخلص مما تبقى من جثة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش”، بـ”طريقة مناسبة”.

جاء هذا التصريح على لسان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين.

ولم يذكر أوبراين ما إذا كانت واشنطن تعتزم دفن جثة البغدادي، واكتفى بالقول إنه سيتم التخلص من جثة “الإرهابي رقم واحد.. بطريقة مناسبة”.

وأضاف أن عملية القضاء على البغدادي أطلقت عليها تسمية تكريما لذكرى المواطنة الأمريكية كايلا مولر التي قتلت على أيدي مسلحي “داعش” بعدما وقعت رهينة لديهم عام 2015.

من جهة أخرى أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن جهاز المخابرات الوطني هو من تمكن من تحديد الوكر الذي اختبأ فيه البغدادي في محافظة إدلب السورية.

وقالت الخلية في بيان اليوم الأحد، إن جهاز المخابرات حدد مكان تواجد البغدادي الذي أعلنت واشنطن اليوم عن تصفيته، استنادا على معلومات دقيقة تم جمعها بعد متابعة مستمرة على مدار سنة كاملة من قبل فريق عمل مختص تم تشكيله خصيصا لهذا الغرض.

وأكدت الخلية أن عملية عسكرية أسفرت عن مقتل البغدادي نفذتها قوة أمريكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، معتبرة إياها نصرا جديدا يضاف إلى الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية العراقية.