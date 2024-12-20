واشنطن ستلغي مكافأة الإدلاء بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستلغي المكافأة البالغة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع.

وجاء قرار إلغاء المكافأة التي عرضتها واشنطن سابقًا مقابل معلومات عن قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، بعد الاتصالات الأخيرة في دمشق.

وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، باربرا ليف، اليوم: “أخبرنا الشرع أن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه”.

وقالت، ليف، بعد لقاء الشرع في دمشق: “بناءً على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريًا منذ سنوات عدة”.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأميركية: “أجرينا مناقشات جيدة وشاملة مع الجولاني.. والجولاني تحدث عن أولوياته في سوريا”.

وأردفت ليف، في السياق ذاته قائلة: “ناقشنا الحاجة إلى ضمان ألا تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا داخل سوريا”.

وتابعت ليف، أن أولويات الجولاني هي وضع سوريا على طريق التعافي الاقتصادي

وفي الأخير أكدت، باربرا ليف، أن واشنطن ترحب برسائل إيجابية من هيئة تحرير الشام.