واشنطن مُمتنة لوقوف الجزائر مع دول جوارها

أعربت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن امتنان واشنطن للجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر للوقوف مع دول جوارها خاصة خلال الكوارث.

وفي تصريح صحفي عقب إستقبالها من طرف الرئيس تبون اليوم الأربعاء، أكدت السفيرة، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الجزائر خلال عضويتها في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

كما قالت السفيرة الأمريكية: “أكدت للرئيس تبون أن إطلاق رحلة مباشرة بين الجزائر إلى نيويورك من شأنه أن يقوي علاقاتنا الاقتصادية والسياحية والثقافية”.

وأضافت السفيرة الأمريكية أنها تطرقت مع الرئيس تبون إلى سبل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذا العلاقات القوية التي تجمع البلدين في الميدان الاقتصادي.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، بطلب منها.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي.