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قناة النهار

واش داني /بلال راح عند الراعي قالو أغسل أسنان كباشك باش يشوفوهم السيّاح🤣🤣الرّاعي مخّو حبس

بقلم قناة النهار
واش داني /بلال راح عند الراعي قالو أغسل أسنان كباشك باش يشوفوهم السيّاح🤣🤣الرّاعي مخّو حبس
رمضان 2023
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