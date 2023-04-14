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قناة النهار

واش دّاني / اليوم بلال زاد خلّط في الحدايدية 🤣🤣 قالو تبّعني يولي عندك كتاف كبير على كتاف

بقلم قناة النهار
واش دّاني / اليوم بلال زاد خلّط في الحدايدية 🤣🤣 قالو تبّعني يولي عندك كتاف كبير على كتاف
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/YmktS
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