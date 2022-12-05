واضح: أكثر من 40 حاضنة أعمال بالجامعات في طور الإنجاز

كشف نور الدين واضح، مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. عن وجود 52 حاضنة إلى جانب أكثر من 40 حاضنة على مستوى الجامعات في طور الإنجاز. في إطار إتفاقية التعاون بين وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزارة التعليم العالي.

وأشار نور الدين واضح، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه يمكن بلوغ 100 حاضنة أعمال عبر الوطن، غير أن هذا العدد لا يكفي حسبه. مشيرا في ذات السياق، إلى أن قانون المالية الجديد 2023 سيأتي بتحفيزات مهمة للمؤسسات الناشئة والمستثمرين في البحث العلمي والتكنولوجي والإبتكار.

كما أضاف واضح، أن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي تحتضنه الجزائر هو حدث إقتصادي كبير. يمكّن من الإحتكاك والإنفتاح على الأنظمة البيئية الإفريقية المتطورة. حيث ستشهد هذه التظاهرة حضور أكبر المؤسسات التكنولوجية وخبراء ورجال الأعمال وكذا صناديق إستثمارية كبيرة.

كما أضاف ذات المتحدث، أن هذا المؤتمر يكتسي بعدا سياسيا كونه سيجمع لأول مرة وزراء القارة الافريقية المعنيين بالإبتكار والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة في مكان واحد. ولهذا سنحاول إستيعاب كل الدروس من هذه الأنظمة الإفريقية خاصة المتطورة. لنتجه في نفس الاتجاه انطلاقا من نفس المشاكل والنسيج الإقتصادي الواحد الذي يميّز القارة السمراء.

وأضاف نور الدين واضح، أن النظام البيئي الجزائري في المؤسسات الناشئة فتي ويعود لسنتين فقط. لذلك نسعى من خلال تنظيم هذا المؤتمر الإستفادة من خبرات المؤسسات الإفريقية المتطورة في هذا المجال. حيث ستتمكن المؤسسات الجزائرية الحاضرة من الإحتكاك مع المؤسسات الإفريقية حتى تكون لديها فكرة أوسع عن السوق الإفريقية.

كما ستكون هذه التظاهرة التي تعرف حضور خبراء جامعيين ومبتكرين وأصحاب رؤوس الأموال والصناديق الإستثمارية فرصة لخلق تعاون تكنولوجي وتعاون في الجانب التمويلي لتبادل الخبرات. والإستفادة من التحفيزات للولوج إلى رؤوس الأموال الأجنبية.

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