واضح: أن الجزائر تولي الملكية الفكرية أهمية بالغة

أشرف نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على إطلاق أشغال ورشة تكوينية حول تسويق الملكية الفكرية وإدارة نقل التكنولوجيا لصالح المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال.

وذلك بحضور القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، مارك شابيرو. وقد نظّمت هذه المبادرة بالتعاون مع برنامج التعاون (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية. حيث تندرج المبادرة في إطار تطوير النظام البيئي للابتكار وتعزيز قدرات حاضنات الأعمال.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن الجزائر تولي الملكية الفكرية أهمية بالغة، حيث تعمل الوزارة على ترسيخ هذه الثقافة. من خلال آلية تمويل تتكفّل بكافة الرسوم المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع للمبتكرين، حتى على المستوى الدولي. وأشار في هذا السياق إلى أن هذا التكوين يضيف لبنة جديدة في مسار تعزيز ثقافة الملكية الفكرية. مستشهدا بالمشاركة الواسعة للحاضنات الجامعية. ومراكز نقل التكنولوجيا التي تعتبر خير دليل على أهمية المبادرة.

ويشرف على تأطير الورشة خبراء أمريكيون من جامعة كورنيل (Cornell University) ووزارة التجارة الأمريكية، إذ يتضمّن البرنامج. الممتد على مدى ثلاثة أيام، في يومه الأول عروضًا وتكوينات متخصصة حول إنشاء وتسيير مكاتب نقل التكنولوجيا. وحماية الملكية الفكرية، واستراتيجيات تسويق الابتكار، وتطوير الحاضنات الجامعية. أما اليومان المواليان فيخصَّصان لجلسات استشارية ومرافقة فردية لفائدة الحاضنات ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (CATI) والمؤسسات الناشئة المشاركة. بهدف تعزيز قدراتها في مجال تثمين الملكية الفكرية وتسويق التكنولوجيا.

ويشارك في هذا البرنامج 20 حاضنة أعمال جامعية، و10 مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار (CATI). و10 مؤسسات ناشئة تمتلك أو تطوّر أصولًا في مجال الملكية الفكرية. بما يعزّز الابتكار داخل الجامعات الجزائرية ويفتح آفاق التعاون مع الشركاء الأمريكيين.

وتُعدّ هذه الورشة جزءًا من مشروع يمتد على مدى 6 أشهر القادمة ويتضمّن تكوينات مختلفة تشمل كل الجوانب المتعلقة بالابتكار والمؤسسات الناشنة. في سبيل فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الفاعلين الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين في مجالات التكنولوجيا والابتكار. بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية على الولوج إلى الأسواق الدولية واستقطاب استثمارات وخبرات أجنبية.

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