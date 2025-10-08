واضح: إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التكوين يعزز تنافسية الاقتصاد

أكد نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، أن إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مسار التكوين يعد ركيزة أساسية لتطوير رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وخلال افتتاح الطبعة الأولى لمعرض “فورماتك إكسبو”، بحضور وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب، بقصر المعارض بالصنوبر البحري.، أشار الوزير إلى أن التكوين المبني على التكنولوجيات الحديثة يقرّب المعرفة من المواطن. ويتيح لمختلف الفئات في جميع ولايات الوطن تطوير مهاراتهم والوصول إلى فرص تعلم متقدمة.

كما شدد على ضرورة مواكبة مراكز التكوين والجامعات للتحولات الرقمية من خلال تبنّي حلول مبتكرة تطورها المؤسسات الناشئة الوطنية. بما يسهم في رفع جودة التكوين وفعاليته.

هذا وأبرز واضح أن الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة على منظومات التكوين، تتطلب التحكم في التكنولوجيا والتأقلم مع وتيرة التغيير. مؤكداً أن الجزائر ماضية في تعزيز منظومتها الرقمية وبناء مؤسسات قادرة على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التعليمية.

