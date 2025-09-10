واضح: إطلاق صندوق لتمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر على المستوى الافريقي

كشف وزير اقتصاد المعرفة نوردين واضح عن إطلاق صندوق لتمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر على المستوى الافريقي.

وأشار في الكلمة التي القاها اليوم الاربعاء في معرض التجارة البينية الافريقية أن إنشاء هذا الصندوق جاء بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وأكد واضح أن هذا الصندوق سيكون على مستوى الوكالة. الجزائرية للتعاون الدولي والتضامن والتنمية.

وفي ذات السياق كشف واضح عن الشروع من الآن في مرافقة وتمويل 30 مؤسسة ناشئة الحاضرة في المعرض.