واضح: الابتكار التكنولوجي للمؤسسات الناشئة نمط جديد في استهلاك الطاقة

أكد نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، أن الابتكار التكنولوجي للمؤسسات الناشئة يشكل ركيزة أساسية للانتقال نحو نمط جديد في استهلاك الطاقة، بما يسهم في ترشيد الموارد وحماية البيئة.

كما شدّد الوزير على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد مبني على المعرفة. وتعزيز إشراك المشاريع المبتكرة للتحكم في التكنولوجيا.

