واضح: برامج رقمية لتعزيز المشاريع المصغرة والتجارة الإلكترونية

أفاد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، نور الدين واضح، بأن الوزارة تواصل تحديث جهاز القرض المصغر عبر الرقمنة. وإطلاق برامج جديدة لدعم الحرفيين والحرفيات وتمكينهم من المشاركة الفعلية في الإقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير، خلال افتتاحه الطبعة الثانية للصالون الوطني للنشاط المصغر بوهران، أن جهاز القرض المصغر أصبح أداة اقتصادية واجتماعية فعالة. مشيرا إلى أن الرقمنة تمثل وسيلة لتقريب الجهاز أكثر من المواطنين وتسهيل الوصول إلى خدماته.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التجارة الإلكترونية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام). لتمكين الجالية الجزائرية في الخارج من الوصول إلى المنتجات الوطنية. بالإضافة كذلك إلى إطلاق برامج بيئية تستهدف إشراك الشباب أصحاب المشاريع المصغرة، وبرامج في مجال الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي.

وأبرز الوزير أن الصالون، الذي يشارك فيه أكثر من 240 عارضا، يمثل فرصة للترويج للمنتجات المبتكرة لشبابنا وتقريبها إلى المواطنين في الداخل والخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال”.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سعاد بن جميل، أن الصالون “تجسيد لرؤية الدولة الجزائرية في بناء اقتصاد متنوع قائم على المبادرة والإنتاج وتثمين القدرات الوطنية. ويعكس أهمية المشاريع المصغرة كرافد للتنمية، لا سيما لفائدة الشباب والنساء والمرأة الريفية”.

وأوضحت أن الجهاز أثبت فعاليته في تحويل الأفكار البسيطة إلى مشاريع ناجحة قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي. فيما يشكل الصالون فضاء لتبادل الخبرات والتكوين والتشبيك، عبر ورش عمل وعروض تطبيقية وندوات. ما يعزز الشراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.

وعلى هامش التظاهرة، تم إطلاق منصة رقمية “أونجام ماركت” لدعم التسويق، كما طاف الوزير بأجنحة الصالون واستمع إلى العارضين.

