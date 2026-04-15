واضح يبحث سبل التعاون والإستثمار في الإقتصاد الرقمي مع مسؤولي شركة “هواوي”

بحث وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، مع الرئيس المدير العام الجديد لشركة “هواوي” للإتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر توني شي شياوهوا. سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وتطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تناول الإجتماع عددا من المحاور المرتبطة بمرافقة التحول التكنولوجي في الجزائر. لاسيما ما تعلق بتعزيز استخدام حلول الذكاء الاصطناعي. كما تطرق الطرفان إلى سبل الحصول على حواسيب متخصصة في الذكاء الاصطناعي (GPU). في ظل الطلب المتزايد على الحلول المبنية على النماذج اللغوية الكبيرة، إلى جانب بحث آليات تشجيع تطوير تكنولوجيات محلية في هذا المجال وتوجيهها نحو السوقين الوطنية والإفريقية.

كما شملت المباحثات مسألة تأهيل الموارد البشرية المتخصصة، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية. فضلا عن بحث فرص تطوير التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية. وإشراك المؤسسات المصغرة في سلاسل القيمة المرتبطة بهذه الصناعة.

وبحث الجانبان أيضا آفاق استغلال تكنولوجيا الجيل الخامس “5G”. من خلال دعم نشر حلول تكنولوجية مبتكرة من طرف المؤسسات الناشئة الجزائرية في تطبيقات ميدانية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على وضع أسس تعاون “جاد وفعال”، يقوم على إشراك أوسع للمؤسسات الناشئة، بالتنسيق مع مسرع الأعمال “Aventure”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور