واضح يحذر من اتساع الفجوة الرقمية خاصة في الدول النامية

أبرز وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، خلال مشاركته ممثلا للجزائر في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي الجاري بشنغهاي الصينية. الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر في تطوير الذكاء الاصطناعي و بناء منظومة رقمية متكاملة،مع تعزيز الابتكار والمؤسسات الناشئة.

وفي كلمة ألقاها خلال أشغال المنتدى رفيع المستوى حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي ترأسه وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني ضمن اطار المؤتمر (26 إلى 28 جويلية)، شدد واضح على أهمية “بناء إطار عالمي عادل و منصف لتنظيم هذا المجال الحساس يراعي توازن المصالح ويحمي الدول النامية من اتساع الفجوة التكنولوجية”.

وبالمناسبة. ذكر الوزير بالتجربة الجزائرية الرائدة في من خلال اطلاق المدارس العليا المتخصصة. والمجلس الاعلى للذكاء الاصطناعي و كذا تناول للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر موضوع الذكاء الاصطناعي في القارة. مؤكدا التزام الجزائر بلعب دور محوري على المستويين الإفريقي والدولي.

ولدى تدخله في فعاليات “منتدى سياسات الذكاء الاصطناعي والحوار والتعاون”، حذر واضح من “اتساع الفجوة الرقمية خاصة في الدول النامية،والتي تعد موطنا لكفاءات شابة متمكنة”. داعيا إلى “تفعيل تعاون دولي حقيقي يساعد على نقل التكنولوجيا و تجسيد تنمية شاملة ومتوازنة في هذا المجال الحيوي”.

و تعد مشاركة الجزائر في هذا الحدث العالمي خطوة جديدة تؤكد انخراطها الفعال في الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.