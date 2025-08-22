واضح يُؤكد إلتزام الجزائر بتعزيز مكانة إفريقيا كقوة اقتصادية مُؤثرة دوليا

أكد وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، على التزام الجزائر الراسخ بدفع أجندة الاندماج القاري وتعزيز مكانة إفريقيا كقوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة في النظام الدولي.

وشدد الوزير، في كلمة له خلال الجلسة المخصصة للقضايا الاقتصادية في القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، على الاستثمار الأمثل للطاقات الواعدة. وترسيخ قيم التضامن والوحدة والتكامل الاستراتيجي.

وفي مستهل كلمته، ذكر الوزير بمكانة القمة كإطار استراتيجي للحوار وآلية فعالة. لدعم التعاون القائم على التضامن و الاحترام و المنفعة المتبادلة.

كما أشار إلى أن القارة الإفريقية تعيش مرحلة حاسمة من مسارها التنموي والاقتصادي. يستوجب وضع التحول الاقتصادي في صلب الأولويات.

ولتحقيق ذلك، شدّد الوزير على أربع ركائز أساسية: وهي الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار الأجنبي المباشر. والثروات الطبيعية، والرصيد البشري.

كما أبرز الدور المحوري للشركات الناشئة الإفريقية في خلق الثروة وتوفير فرص العمل.

الوزير يستعرض التجربة الجزائرية في مسار التنمية

وفي سياق متصل، استعرض الوزير التجربة الجزائرية في مسار التنمية. مبرزًا أن الاقتصاد الوطني حقق معدلات نمو متصاعدة بفضل إصلاحات هيكلية عميقة وسياسة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات خارج المحروقات.

مما رسّخ اندماج الجزائر في ديناميكيات التجارة الإفريقية القارية الحرة، وجعلها تحتل موقع ثالث أكبر اقتصاد إفريقي.

كما أشار إلى خصوصية النهج الجزائري القائم على الاستقلالية الاقتصادية و التحرر من المديونية الخارجية،

وفي إطار التعاون الدولي، أكد الوزير أن الجزائر تعمل على توطيد شراكات استراتيجية مع اليابان وسائر الشركاء في آسيا. خصوصًا في مجالات التكنولوجيا، الصناعة التحويلية، الطاقات المتجددة ونقل الخبرة في الابتكار والتسيير العصري. بما يتماشى مع أولويات التنمية الإفريقية.