وافته المنية أثناء تأدية مهامه.. جثمان فقيد الأمن الوطني يوارى الثرى بتيزي وزو

في جو جنائزي مهيب، ووري الثرى زوال اليوم الجمعة 20 جانفي 2023، بمقبرة إخربان بلدية فريحة. جثمان شهيد الواجب الوطني مفتش الشرطة شالة سمير، التابع للأمن الحضري الخارجي بفريحة لأمن ولاية تيزي وزو. الذي وافته المنية ليلة أول أمس أثناء تأدية مهامه.

مراسم الجنازة حضرها الأمين العام لولاية تيزي وزو إلى جانب إطارات سامية من الأمن الوطني. يتقدمهم مدير الأمن العمومي، السلطات المحلية المدنية والعسكرية. بحضور عائلة و زملاء فقيد الأمن الوطني وجمع غفير من المواطنين.