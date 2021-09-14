واقعة تهز مصر.. طبيب يُرغم ممرضا على السجود والإعتذار لكلبه

أحدث مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، ضجة كبيرة، حيث رصد تصرفا غير إنسانيا لطبيب شهير يأمر ممرضا مسنا “بالسجود والصلاة” لكلبه.

الواقعة تداعت لها وزارات ومؤسسات الدولة المصرية المعنية، حيث تم “إيقاف الطبيب عن العمل”، وأمرت وزارة الصحة بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة التي قالت إنها حدثت في أحد المستشفيات الخاصة.

وأنكر الطبيب المتهم في واقعة الممرض والكلب، الاتهامات المنسوبة إليه عندما استجوبته النيابة العامة المصرية مدعيًا قبول المجني عليه مثل المزاح المصوَّر، إلا أن الممرض المجني عليه نفى قبوله هذا المزاح.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تمكنت صباح الاثنين من ضبط الطبيب الذي كان هاربا وأمرت النيابة مساء الأحد بسرعة ضبطه وإحضاره.

وفي ذات الوقت اعترف الطبيب بصحة قيامه بتصوير المقطع المتداول، لكنه أنكر قيامه بنشره.

وقررت النيابة المصرية، مساء الإثنين، حبس الطبيب، 4 أيام احتياطيا على ذمة القضية.

وكان فيديو قد انتشر لطبيب، تبين فيما بعد أنه رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت قيادته في مستشفى خاص، حيث طلب الطبيب من الممرض “السجود لكلبه والاعتذار له”.

الفيديو الذي تصل مدته لـ4 دقائق انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن إجبار الطبيب بمساعدة طبيب وموظف آخرين داخل مستشفى خاص، ممرضا مسنا على قفز حبل، إضافة إلى السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للحيوان، وهو ما رفضه الممرض.

ووجهت النيابة لعمرو خيري عدة اتهامات هي التنمر على ممرض بالمستشفى ، بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه، بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي.

كما شملت الاتهامات تعدي المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية.

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