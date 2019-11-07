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واقعة جديدة قد تدفع أنشيلوتي لإعادة “غولام” لحساباته

الرياضة
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واقعة جديدة قد تدفع أنشيلوتي لإعادة “غولام” لحساباته صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

هاجمت جماهير “نابولي” الإيطالي بشدة لاعبي الفريق بسبب النتائج المتدهورة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

حيث حضرت جماهير “البارتينوباي” الحصة التدريبية التي جرت اليوم الخميس بعد التعادل ضد سالزبورغ سهرة الأربعاء.

وعبر المشجعون عن غضبهم من اللاعبين بإطلاق هتافات مثل:”نراكم في ملهى الرقص، نحن سئمنا من هذا الهراء، أنتم مرتزقة”.

كما رفعت الجماهير الحاضرة لافتة كُتب عليها كلمة:”احترام”.

وقد تجعل هذه الحادثة المدرب “أنشيلوتي” يُعيد حساباته مع “غولام” الذي أصبح خارج التشكيلة الأساسية منذ أسابيع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=723350

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