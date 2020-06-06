واقعة مأساوية.. وفاة إعلامي سعودي شاب غرقا وفيديو يرصد لحظاته الأخيرة

صُدم جمهور وزملاء الإعلامي السعودي الشاب، علي حكمي، بوفاته المأساوية، غرقاً في مياه البحر الأحمر، أمس الجمعة.

وأعلن أصدقاء علي حكمي، وفاته، ونشروا الخبر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظل الإعلامي الراحل، حتى قبل وفاته بساعات، ينشر مقاطع فيديو وصور من المدينة، ويصور لحظة هبوط الأمطار ويدعو للأمة أن يزيح عنها فيروس كورونا.

والمفاجأة أن الراحل، كتب على حسابه على سناب شات قبل رحيلة: “سنرحل يوماً دون وداع سنترك خلفنا كل ما نريد، وما لا نريد ذلك هو الرحيل البعيد، اللهم أرزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت”.

وعلي حكمي، هو إعلامي سعودي يقدم البرامج وكاتب صحفي وشاعر، يعمل في مجال العلاقات العامة لعدة جهات، وحصل على جائزة الحوار الإعلامي سنة 2018.