والدة أشرف حكيمي:”إبني بريء والكل يشهد له بحسن الخُلق”

دافعت والدة اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، سعيدة موح، عن إبنها، بعد توجيه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب بحق اللاعب.

وصرحت والدة أشرف حكيمي، أمس الجمعة، لموقع “العربي الجديد“:”قلبي يخبرني أن ابني بريء، وهو يتمتع بحسن التربية”.

وأضافت المتحدثة:”العالم بأسره يشهده له بأخلاقه العالية ولا يستحق ما حصل له، حدثته في الموضوع، وأقسم لي أنه بريء”.

للإشارة، وضعت النيابة الفرنسية اللاعب حكيمي تحت الرقابة ومنعت تواصله مع الضحية، كما لم تمنعه من حرية السفر.