والدة الحراق “حسني”: “الحمد لله لي ما كلاهليش الحوت”

تنقلت عائلة الحراقة، الذين تم انتشال جثتهما اليوم الثلاثاء، من طرف حرس السواحل ببوزجار إلى ولاية عين تموشنت لتحويلهما إلى وهران لتشييعهما إلى مثواهما الأخير.

الحراقة الذين انتشلت جثتهما اليوم، يتعلق الأمر بالشاب حسني وزوجته اللذين كانا ضمن الحراقة الـ 20 الذين تعرضوا للغرق بسواحل تنس في الشلف بعد انقاذ 9 حراقة من طرف باخرة ليبيرية.

“عاشا سويا وماتا سويا”.. هي تصريحات والدة ضحية الحراق الشاب حسني الذي يشهد له الكل بأخلاقه، بحبه لغيره ومساعدته لهم. مؤكدة والدة حسني، أن الله استجاب لدعاء أم مقهورة على فلذة كبدها بالقول بصريح العبارة “الحمد لله الحمد لله ما كلاهش الحوت ورجعلي مثل ما رأيته آخر مرة”.

هو الشاب حسني الذي لقى حتفه غرقا رفقة زوجته لكنه أوصى قبلها على ابنته الصغيرة نيهال ذات السنتين بعدم التخلي عنها وانقاذها.