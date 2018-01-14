والدة الحراڤ نبيل :” وليدي ماكانش يخمم فالحرڤة”

بوجه شاحب.. ومصدوم من فراق فلذة كبدها…قالت والدة الحراق “نبيل بوشارب” الذي وُجدت جثته بشبكة الصيادين بمستغانم، الجمعة الماضي،

إن إبنها لم يكن يفكر في الحرڤة، إلا قبل أيام من مغادرته الوطن، مشيرة الى أن الاصدقاء الذين كان يلتقي بهم هم من دفعوه الى التفكير بالموضوع.

وأكدت أن نبيل كان يحضر لرخصة السياقة، بينما كان متحصل على شهادة تكوين التي قام بها بالمركز قبل أشهر.

ودعت الام جميع الشباب الى الكف عن التفكير في الحرقة، والعمل بالجزائر التي تنعم بالامن والاستقرار،

ومن جهته قال خال نبيل إن العائلة كانت لديها معلومات عن رغبة إبنهم في الحرقة،

مشيرا الى أن نبيل صارح عائلته بنيته في التوجه الى اسبانيا عن طريق البحر، وطالب بمبلغ من المال.

حيث قال لعائلته حسب الخال :”تاطوني دراهم نروح ما تاطونيش نروح”.

للإشارة كان صيادون من ولاية مستغانم قد وجدوا جثة حراق في شباك الصيد الأسبوع الماضي.