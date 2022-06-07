والدة الشاب خالد الحاجة خديجة في ذمة الله

تعرض ملك الراي الشاب خالد لعملية نصب وإحتيال عقب إحيائه حفلا فنيا في العاصمة المصرية القاهرة. حيث أنه لم يقبض كامل مستحقاته خلال ذلك الحفل. ليقرر خالد إثر ذلك مقاضاة منتج مصري لمطالبته بكامل أجره.

وجاء هذا بعد إعلان الكينغ خالد حاج ابراهيم عبر حسابه على الأنستغرام انه. وبتاريخ 11 سبتمبر 2021 تعاقد على إقامة حفل فني في فندق بمصر. لصالح شركة النخيل وتم ايضا التعاقد مع شركة تالنت دابليو التي يمثلها وليد جمال وشهرته جمال منصور.

وأكد خالد في ذات المنشور انه “إنه تم اقامة الحفل دون أن يتم محاسبتي او حصولي على إجري كاملا المتفق عليه من المنتج والمسؤول عن تنظيم الحفل وليد جمال وشهرته جمال منصور بالرغم من وجود عقد مبرم بينه وبين شركة المنتج.

وتاسف الكينغ خالد من تماطل هذا الاخير في تسديد كامل الاجر المتفق عليه سالفا حيث إستولى ولم يقم بتحويل باقي المبلغ المتفق عليه سالفا.

وتابع ملك الراي أنه بعد الوعود الكاذبة التي يقدمها له هذا المنتج وبعد الشكوى التي رفعها لنقابة المهن الموسيقية بمصر دون جدوى قرر رفع دعوة قضائية وإتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا المنتج من خلال التواصل مع المستشار القانوني ياسر القنطوس المحامي بالنقض.

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