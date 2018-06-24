والدة الشاب نصرو تشيع إلى مثواها الأخير بمقبرة العين البيضاء في وهران

مئات من عشاقه يتنقلون لتقديم له واجب العزاء

شيعت عصر اليوم والدة الشاب نصرو الحاجة فاطمة إلى مثواها الأخير بمقبرة العين البيضاء في أجواء جنائزية مهيبة حضرها بعض الفنانين،

إلى جانب المئات من محبي وعشاق أمير اغنية الراي العاطفية الذين تنقلوا إلى حي شوبو اين يتواجد بيته العائلي لتقديم له واجب العزاء ومواساته في مصابه الجلل.

الحاجة فاطمة والدة الشاب نصرالدين سويدي المعروف في الوسط الفني بالشاب نصرو وافتها المنية فجر يوم أمس في حدود الساعة الثالثة صباحا،

لحظة تحويلها الى المستشفى على متن سيارة الإسعاف بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرا نتيجة معاناتها من مرض عضال،

انتقلت الى بارئها بعد تمكنها من رؤية ابنها بعد 21 سنة من الغياب والغربة بالولايات المتحدة الأمريكية …

غياب وفراق آلم الشاب نصرو كثيرا وصدمة كبيرة سيطرت عليه بعد وفاة والدته جعلته حسب تصريح ابن شقيقه ينزوي بغرفة بيته لساعات قبل خروجه لاستقبال من تنقلوا بالمئات ومن ولايات متفرقة لمواساته في فقدانه لوالدته بعد غياب لسنوات.

رحم الله الفقيدة الحاجة فاطمة وألهم ذويها الصبر والسلوان