والدة الطفل الجزائري نائل توجه كلمات قاسية للشرطي قاتل ابنها

أعربت والدة الشاب الجزائري نائل، منية مرزوق، عن ارتياحها، بعد أربعة أيام من طلب النيابة العامة في نانتير. إحالة ضابط الشرطة الذي أطلق النار على ابنها وقتله في عام 2023 إلى المحكمة.

وفي برنامج كليبدو على قناة فرنسا 5، قالت والدة الطفل نائل “أنا راضية عن إمكانية إجراء محاكمة. ونحن ننتظر قرار القاضي، ولدي ثقة في العدالة، وسأتركهم يعملون”.

وطلبت النيابة العامة في نانتير، محاكمة ضابط الشرطة الذي أطلق النار على نائل مما أدى إلى وفاته.

كما طلبت النيابة العامة إبعاد ضابط الشرطة الثاني الذي كان بجوار السيارة لحظة وقوع الحادث.

وتعتقد النيابة العامة في نانتير أنه “كان من الممكن إطلاق النار على غطاء محرك السيارة أو إطاراتها. وهو ما كان من شأنه منع أي ضرر قد يلحق بالسلامة الجسدية للسائق”. وبالمثل، اعتبر في لحظة إطلاق النار أن “شروط الدفاع عن النفس لم تتوفر”.

بالنسبة لفرانك بيرتون، محامي والدة نائل، الذي كان أيضًا ضيفة على برنامج كليبدو. فإن لائحة الاتهام التي أصدرها مكتب المدعي العام في نانتير غير مسبوقة.

كما أضاف “أن قرار النائب العام بإحالة ضابط شرطة بتهمة القتل إلى محكمة جنائية هو أمر غير مسبوق على الإطلاق. هناك عناصر في لائحة الاتهام، والآن سنرى كيف سيتصرف القاضي (…) الكرة في ملعبه”.

وتحدثت والدة نائل خلال المقابلة عن حزنها الشديد، حيث قالت “لا أستطيع أن أتجاوز الأمر. أرى ابني في مقطع فيديو أمامي، وهو يبتسم. لم يعد موجودًا. لم يعد موجودًا ليتحدث بنفسه”.

كما قالت “لقد كان متعلمًا جدًا، وكان يساعد جاره، وكان مهذبًا. من لا يفعل أشياء غبية؟ لا تستحق أن تموت بهذه الطريقة. هذا أمر غير مقبول، لن أسامحه أبدًا، لقد سلب مني حياتي”.