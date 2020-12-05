والدة الطفل المتوفي يانيس توجه هذه الرسالة المؤثرة

بعبارات مؤثرة ونفس صابرة ومحتسبة، تحدثت والدة الطفل يانيس حاسيني، لتلفزيون النهار، عن وفاة فلذة كبدها.

وقالت والدة حاسيني “ابني ملاك ومثواه الجنة، أشكر الشعب الجزائري الذي وقف الى جانبي في هذه المحنة التي ألمت بي”.

وأضافت “اذا كان مقدرا لابني أن ينتقل لجوار ربه، فمرحبا بقدر الله، وإن تسبب أحد في موته فلن أضيع حقه”.

كما توجهت كل من جدته وعمته بالشكر لكل من ساهم في البحث عن ابنهم لأربعة أيام على التوالي دون توقف.

وقد عثر ظهيرة امس الجمعة، على جثة الطفل المختفي يانيس بين أشجار وأحراش غابة قرية ايغيل موحو.

ووجدت الجثة غير مكتملة ومتناثرة الأجزاء ما يرجح فرضية أن الذئاب والحيوانات المفترسة قد نهشتها.

وعثر عليها عن طريق كلب مدرب مختص في تقفي الاثر تابع للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيزي.