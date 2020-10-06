والدة الفتاة المغدورة: “شكرا لكل الجزائريين.. وأرجو عدم استغلال قصة شيماء سياسيا”

“أنا أم المرحومة شيماء.. أشكر كل من تضامن معنا وواسانا في مصابنا.. وأدعو الجميع لتفادي استغلال قصتها سياسيا”.. بهذه العبارات استقبلت السيدة “أم شيماء” تلفزيون “النهار” في منزلها، بعد أيام من استقبال المعزّين في وفاة ورحيل ابنتها المغدورة.

وقالت والدة الفتاة شيماء، ذات الـ19 ربيعا، والتي راحت ضحية غدر بطريقة بشعة، تميّزت بالتنكيل بها وتعذيبها من طرف قاتلها، الذي حاول التخلص من كل آثار جريمته عبر حرقها، إنها تشكر كافة أطياف الشعب الجزائري، الذي اهتز وفُجع برحيل فلذة كبدها.

وأضافت أم شيماء إنها تتوجه بعبارات العرفان والشكر لكل من أبدى تضامنه معها ومع أسرتها في مصابها، بعد مقتل شيماء، مضيفة بأن الرّاحلة تعدّ أخت أو ابنة كل جزائري، تأثر بقصتها.

وبعبارات مليئة بالحزن والتأثر، راحت والدة شيماء تناشد الجزائريين، وكل من لديه ضمير حيّ، لتفادي استغلال قصتها ومأساتها سياسيا. وفي هذا الإطار، قالت والدة شيماء، إنه من المفروض أن يحسّ الجميع بما تحسّ به كأمّ مفجوعة بفقدان فلذة كبدها، داعية الجميع إلى الترحم عليها والدعاء لها بالمغفرة، قبل أن تشدّد على أنها تتبرّأ من كل ما يحاول الاحتجاج ويرفع صور ابنتها لغايات سياسية.

وبالموازاة مع تعبيرها عن عميق تأثرها لهبة الشعب الجزائري وتضامنه معها، قالت أم شيماء، إنها تعبّر عن عميق تأثرها وجزيل شكرها لشخص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي قالت إنها تثق فيه، مثلما تثق في العدالة الجزائرية، قبل أن تخاطب الرئيس بالقول:”هاذيك راها بنتك وعندي كل الثقة فيك”، في إشارة منها إلى وجوب القصاص من قاتل ابنتها.

وختمت والدة شيماء حديثها المقتضب مع تلفزيون “النهار” بالقول:”ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو وتحيا الدولة الجزائرية”.