والدة الفقيد مصطفى زناندة تبكيه بحرقة: نشويت على وليدي 6 أشهر ما شفتوش

زار تلفزيون “النهار”، عائلة شهيد الواجب الوطني مصطفى زناندة بالشلف، والذي إنتقل إلى رحمة الله أول أمس السبت، خلال إشتباك مع جماعة إرهابية مسلحة بعين الدفلى.

وسيطرت أجواء من الحزن والصدمة على عائلة وأصدقاء شهيد الواجب الوطني، الإبن البار والصديق المخلص الذي عرف بالأخلاق الحميدة وحبه لوطنه.

وقالت والدة الشهيد، لميكروفون “النهار” وهي تبكيه بحرقة: “نشويت ونكويت على وليدي، 6 أشهر ما شفتوش حتى جاني في الصندوق، وليدي مات شهيد، وسمحتلوا في الدنيا والآخرة”.

ومن جهته، أكد شقيق الفقيد، أنه توفي على حب الوطن، وإرتقى إلى جوار ربه شهيدا وزعيما.

وتم ظهر أمس الأحد، تشييع جنازة شهيد الواجب الوطني، زناندة مصطفى، في جو مهيب بمقبرة ماينيس ببلدية تنس في الشلف.