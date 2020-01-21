والدة القتيل بمنزل الفنانة نانسي عجرم أمام القضاء

أفادت محامية والدة القتيل بمنزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، محمد الموسى، أن قاضي التحقيق قد إستدعى موكلتها لسماع إفادتها.

وحسب موقع “سيدتي”، قالت المحامية: “استلمت موكلتي والدة المغدور محمد حسن الموسى، ورقة دعوى من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، لحضور جلسة الخميس 23 جانفي الجاري”.

وتثير قضية مقتل مقتحم منزل نانسي عجرم بمنزلها، قبل أكثر من أسبوعين، الكثير من الجدل في الأوساط الصحافية والإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي.

وكانت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، قد اختتمت التحقيقات وإدعت على الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم، بجناية القتل القصدي وفق المادة 547 معطوفة على المادة 229 في قانون العقوبات اللبناني.

وأحالت عون، ملف الهاشم، إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور.