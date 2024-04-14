والدة اللاعب مبابي تكشف عن تمويل 4 مشاريع رياضية وثقافية بالجزائر

كشف مصدر مقرب من والدة اللاعب الدولي مبابي كيليان، فايزة لعماري، ذات الأصول الجزائرية. عن قيام مؤسستهم الخيرية في تمويل ثلاث مشاريع رياضية بمسقط راسها ببلدية فرعون دائرة اميزور ولاية بجاية.

وتتمثل هذه المشاريع في تشييد ملاعب جوارية لكرة القدم بكل من قرى تفرتين. ثاقما الى جانب بناء معلب اخر لكرة القدم .بقرية ثيزي حيث مسقط راسها و أصولها.

كما كشف المصدر نقلا عن لعماري التي رفضت معتذرة عن الادلاء باي تصريح لوسائل الاعلام عن تمويل مشروع اخر. يمكن في دار للصناعات الحرفية لفائدة النساء الماكثات في البيوت ببلدية فرعون.

وجاء ذلك على هامش زيارة الى مسقط راسها ببلدية اميزور ثم تكريمها في حفل مميز بعاصمة الولاية بجاية.

والدة اللاعب مبابي كانت قد دخلت الجزائر برفقة قافلة من الأطفال في اطار جولة سياحية ببعض مدن الجزائر قبل ان تعود الى فرنسا.